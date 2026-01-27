بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3236 عقدا.

اضافة اعلان



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3547 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.74 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.28 بالمئة، وفي القطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة.