الثلاثاء 2026-01-27 04:03 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 27-01-2026 02:57 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 3236 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3547 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.74 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.28 بالمئة، وفي القطاع الخدمات بنسبة 0.23 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 111 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 28 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


