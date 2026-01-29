بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3531 نقطة، بارتفاع نسبته 0.13 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.93 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.03 بالمئة.
