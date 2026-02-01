بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3535 نقطة، بارتفاع نسبته 0.12 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.52 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.43 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
