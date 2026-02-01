الأحد 2026-02-01 04:26 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ا
أرشيفية
 
الأحد، 01-02-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 11 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.4 مليون سهم، نفذت من خلال 4145 عقدا.

اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3535 نقطة، بارتفاع نسبته 0.12 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.52 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.43 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

"النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

شؤون برلمانية "النواب" يُقرّ مشاريع قوانين ويُحيل "وادي الأردن" و"التربية والموارد البشرية" إلى اللجان المُختصة

ن

أخبار الشركات شركة بوابة البرق للحوسبة السحابية توقّع عقداً استراتيجياً لتقديم خدمات SAP مع شركة نبراس للطاقة

ب

أخبار محلية مزارعو الكرك يقبلون على زراعة البقوليات

الحرم المكي الشريف

منوعات مقطع مصوّر يكشف عن آلية تنظيف سطح الكعبة المشرفة

بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

أخبار محلية بيان شديد اللهجة صادر عن الحكومة الأردنية وحكومات عربية

الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

أخبار محلية الأردن .. 35 تاجرًا ومروجًا في قبضة مكافحة المخدرات خلال أيام

وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

أخبار محلية وزير الداخلية يتفقد مديرية أحوال وجوازات إربد

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع



 




الأكثر مشاهدة