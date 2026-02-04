الأربعاء 2026-02-04 05:18 م

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأربعاء، 04-02-2026 02:51 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الأربعاء، 17 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.2 مليون سهم، نُفِّذت من خلال 4551 عقدًا.


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3617 نقطة، بارتفاع نسبته 0.17 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.66 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم، والبالغ عددها 104 شركات، مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعًا في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضًا في أسعار أسهمها.
 
 


