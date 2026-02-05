بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 14.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 4519 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3619 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 110 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 43 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.