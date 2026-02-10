بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.9 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2775 عقدا.

اضافة اعلان



وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3607 نقاط، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها.