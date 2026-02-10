بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3607 نقاط، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.30 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.28 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
"صناعة عمان" تنظم ورشة توعوية متخصصة حول التصدير
-
طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار الأربعاء
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
وفد اقتصادي يزور دمشق لبحث فرص الاستثمار والتعاون المشترك مع الأردن
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
155 مليون دينار صادرات تجارة عمّان الشهر الماضي
-
ارتفاع أسعار الذهب في الاردن
-
8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان