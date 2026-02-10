الثلاثاء 2026-02-10 05:07 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 03:03 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.9 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 2775 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3607 نقاط، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 101 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 27 شركة انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.30 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.28 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.06 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب يحاضر في كلية الدفاع الوطني

ب

أخبار الشركات كتلة حزب مبادرة النيابية تزور "البوتاس العربية" وتشيد بأداء الشركة ومشاريعها الاستراتيجية

العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العمرو وآل دنديس

خلال لقائه وفدا من ديوان عشيرة العفيشات

أخبار محلية العيسوي: صمود الأردن بقيادة الملك على ثوابته الوطنية مفتاح استقراره وسيادته

تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

أخبار الشركات تقديراً لمشتركيها وتعزيزاً لخدماتها .. زين كاش تطلق برنامج الولاء والمكافآت CoinZat

ب

أخبار محلية السعودية توافق على بدء مباحثات مع الأردن وتركيا للتعاون بالطاقة النووية

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور مصنع شركة الخطوط التقنية للألياف الضوئية (Techline)

ب

أخبار محلية تأجيل أقساط صندوق الادخار في الجامعة الأردنية لشهري شباط وآذار



 




الأكثر مشاهدة