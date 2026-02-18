بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3647 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.54 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
