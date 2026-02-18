بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

03:09 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 10.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3515 عقدا. اضافة اعلان





وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3647 نقطة، بارتفاع نسبته 0.36 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.54 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 41 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.



