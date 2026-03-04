بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3600 نقطة، بارتفاع نسبته 0.79 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.02 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.63 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
-
الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025
-
انخفاض مستمر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الرابعة
-
انخفاض جنوني على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثالثة
-
أسعار الذهب تواصل الانخفاض بشكل كبير في الأردن
-
مفاجأة على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم