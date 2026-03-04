الأربعاء 2026-03-04 04:54 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأربعاء، 04-03-2026 03:24 م
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 8 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2163 عقدا.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3600 نقطة، بارتفاع نسبته 0.79 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.02 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.63 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.07 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 25 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


