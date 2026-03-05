وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3629 نقطة، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.89 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.75 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
عطاء لشراء كميات من الشعير
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب بالتسعيرة الثانية في الأردن
-
"تجارة إربد": أمن الأردن ركيزة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
أسعار الذهب تعود للارتفاع في الأردن من جديد
-
الأردن يسجّل فائضًا تجاريًا مع 11 دولة عربية في 2025