بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

03:34 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 11.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.7 مليون سهم، نفذت من خلال 3000 عقد. اضافة اعلان





وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3629 نقطة، بارتفاع نسبته 0.8 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 89 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و19 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.



أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.89 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.75 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة.







