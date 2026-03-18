الخميس 2026-03-19 06:22 ص

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأربعاء، 18-03-2026 04:22 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 17.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2816 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3687 نقطة، بارتفاع نسبته 0.43 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.80 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.19 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 83 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 37 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


