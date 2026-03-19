بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

03:33 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 10.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2691 عقداً.





وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3692 نقطة، بارتفاع نسبته 0.12 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.



أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.15 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.17 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.







