الخميس 2026-03-19 07:24 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 19-03-2026 03:33 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 10.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم، نفذت من خلال 2691 عقداً.


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3692 نقطة، بارتفاع نسبته 0.12 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 88 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 22 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.15 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.17 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.05 بالمئة.
 
 


gnews

نو

أخبار محلية مفتي عام المملكة: غدا الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن

و

أخبار محلية مديرية الأمن العام تحذّر من السيول مجدداً

ز

أخبار الشركات زين كاش تنفّذ سلسلة مُبادرات خيرية خلال الشهر الفضيل

و

أخبار محلية الملك والعاهل البحريني يتبادلان التهاني هاتفيا بمناسبة عيد الفطر

ز

الطقس الأرصاد: الأمطار الأخيرة ترفع الموسم المطري في المملكة وتنعش آمال المزارعين ومربي الماشية

ب

أخبار محلية العثور على جثة طفل من جنسية عربية سقط داخل مجرى سيل في المفرق

ل

أخبار محلية الملك يهنئ الرئيس التونسي بعيد استقلال بلاده

ن

عربي ودولي طهران تنفي تعيين حسين دهقان أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي



 




