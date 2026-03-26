الخميس 2026-03-26 05:16 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 26-03-2026 02:47 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 12.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2920 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3658 نقطة، بارتفاع نسبته 0.04 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 90 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 24 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و35 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


وعلى المستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.90 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.09 بالمئة.

 
 


gnews

