الأربعاء 2026-04-08 11:22 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الأربعاء، 08-04-2026 03:45 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم، نفذت من خلال 5068 عقدا.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3704 نقطة، بارتفاع نسبته 1.32 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 109 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 67 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.84 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.81 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.50 بالمئة.

 
 


