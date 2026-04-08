بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.9 مليون سهم، نفذت من خلال 5068 عقدا.

اضافة اعلان



وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3704 نقطة، بارتفاع نسبته 1.32 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 109 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 67 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 19 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.