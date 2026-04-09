بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 14.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3374 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3707 نقاط، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.