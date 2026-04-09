الخميس 2026-04-09 11:15 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الخميس، 09-04-2026 03:56 م

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 14.1 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3374 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق اليوم إلى 3707 نقاط، بارتفاع نسبته 0.06 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و32 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


أما على المستوى القطاعي، فقد انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.22 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.14 بالمئة.

 
 


