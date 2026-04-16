الخميس 2026-04-16 04:12 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
 
الخميس، 16-04-2026 02:46 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 20.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.9 مليون سهم، نفذت من خلال 5644 عقداً.اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق إلى 3791 نقطة، بارتفاع نسبته 0.3 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.83 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.35 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة.
 
 


هيغسيث: الحصار الأميركي على موانئ إيران سيستمر "طالما لزم الأمر"

شركة مصفاة البترول الأردنية تحتفل بيوم العلم الأردني

الجيش الأميركي يوسع الحصار على إيران ليشمل شحنات بضائع مهربة

"المكتبة الوطنية" تحتفل بيوم العَلَم الأردني

