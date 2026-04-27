بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 21.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4781 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3861 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.76 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.