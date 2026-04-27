الإثنين 2026-04-27 03:24 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الإثنين، 27-04-2026 02:54 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 21.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4781 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3861 نقطة، بارتفاع نسبته 0.24 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.76 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 24 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


أخبار محلية أكثر من 21 ألف مركبة استفادت من خصم رسوم الترخيص في الأردن

عربي ودولي القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا في حالة جاهزية بالشرق الأوسط

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أخبار الشركات زين كاش تشارك في ورشة عمل "المحافظ الإلكترونية والدفع الرقمي" في الكرك

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله في البقاع والجنوب

أسواق ومال العقود الآجلة لخام برنت ترتفع 3 دولارات

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لم نخن الوطن .. والخائن هو من يجر وطنه للحرب لخدمة مصالح خارجية



 
 




