بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب
الثلاثاء، 28-04-2026 05:34 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 19.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5530 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3906 نقطة، بارتفاع نسبته 1.16 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.62 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.74 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.51 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 97 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 49 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 18 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

ب

ب

أخبار محلية كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم

أخبار محلية الأردن واليونان يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية خلال جولة المشاورات السياسية

أخبار الشركات وزيرا النقل والاوقاف يرعيان توقيع اتفاقية بين الملكية الأردنية ووزارة الأوقاف لخدمة حجاج جسر الملك الحسين

أخبار الشركات بنك الأردن يواصل دعمه الإنساني للجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين

أخبار محلية وزير الثقافة يلتقي السفير الباكستاني

ب

أخبار محلية الملك والرئيس الفلسطيني يبحثان مجمل الأوضاع في الأراضي الفلسطينية

ب

أخبار محلية الأردن ومصر يبحثان تثبيت وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران نحو حل مستدام



 
 




