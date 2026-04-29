بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 17.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5524 عقدا.

اضافة اعلان



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3932 نقطة، بارتفاع نسبته 0.66 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.34 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.57 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.72 بالمئة.