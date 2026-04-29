الأربعاء 2026-04-29 03:39 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية
 
الأربعاء، 29-04-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 17.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5524 عقدا.

اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3932 نقطة، بارتفاع نسبته 0.66 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.34 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.57 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.72 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 52 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أخبار محلية صدور إرادات ملكية سامية وقرارات لمجلس الوزراء

الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030

أخبار محلية الأردن .. بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر متوقع بحلول 2030

أخبار محلية فوز 11 طالبا من جامعة العلوم والتكنولوجيا ببرنامج تدريب بحثي عالمي في كندا

خاص بالوكيل 30 ألف جلسة محاكمة عن بعد خلال ثلاثة أشهر

خطط جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الاختناقات في الأردن

أخبار محلية خطط جديدة لتعزيز السلامة المرورية وتخفيف الاختناقات في الأردن

إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت

عربي ودولي إغلاق 7 مدارس إيرانية في الإمارات والكويت

شؤون برلمانية "الطاقة النيابية" تشارك في الاجتماع التحضيري للحوار العربي للطاقة المتجددة



 
 




الأكثر مشاهدة

 