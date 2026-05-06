الأربعاء 2026-05-06 06:51 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية
 
الأربعاء، 06-05-2026 06:00 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 14.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.1 مليون سهم، نفذت من خلال 4374 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3862 نقطة، بارتفاع نسبته 0.62 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.95 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.55 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.24 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 47 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


