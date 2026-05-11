الإثنين 2026-05-11 03:55 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

أرشيفية
 
الإثنين، 11-05-2026 03:00 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 11.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 3942 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3869 نقطة، بارتفاع نسبته 0.33 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.25 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.56 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 103 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 34 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


