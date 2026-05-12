الثلاثاء 2026-05-12 04:36 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الثلاثاء، 12-05-2026 03:33 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4966 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3896 نقطة، بارتفاع نسبته 0.69 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.30 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 102 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 42 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


