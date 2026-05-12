بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 14 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.5 مليون سهم، نفذت من خلال 4966 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3896 نقطة، بارتفاع نسبته 0.69 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 2.30 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.13 بالمئة.