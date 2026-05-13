بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 20.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5630 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3898 نقطة، بارتفاع نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.78 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.17 بالمئة.