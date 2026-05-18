بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 23.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5642 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3983 نقطة، بارتفاع نسبته 1.22 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 41 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.