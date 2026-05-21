بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 20.2 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.8 مليون سهم، نفذت من خلال 5274 عقداً.

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3993 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.