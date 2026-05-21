وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3993 نقطة، بارتفاع نسبته 0.38 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 98 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و28 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على المستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 2.11 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.33 بالمئة، وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاءً لشراء كميات من الشعير
-
تغيّر على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
ارتفاع على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
91 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية
-
21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الثلاثاء
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
نمو صادرات صناعة إربد 8.3% خلال 4 أشهر