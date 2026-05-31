بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 26.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 5497 عقدا.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4068 نقطة، بارتفاع نسبته 0.32 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.20 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة.