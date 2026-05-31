الأحد 2026-05-31 07:03 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

ب
أرشيفية
 
الأحد، 31-05-2026 05:38 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 26.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 5497 عقدا.

اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4068 نقطة، بارتفاع نسبته 0.32 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.20 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.45 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.53 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 38 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 27 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

العاصمة عمان

أخبار محلية ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 29.3 % خلال آذار 2026

المحكمة الادارية العليا ترد طعناً لرئيس لجنة أمانة عمان

أخبار محلية محاكم التنفيذ الشرعي تنجز 144 مذكرة خلال عطلة العيد

العاصمة عمان

أخبار محلية الإحصاءات: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان إلى 16.1% في الربع الأول 2026

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية دائرة الأحوال المدنية تصدر 1207 جوازات سفر خلال عطلة العيد

رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للعين الأسبق برجس الحديد بدوام الصحة والعافية

ل

أخبار محلية زراعة العقبة: برامج ومشاريع تنموية لدعم الاستدامة وتعزيز الأمن الغذائي

وفاة نجل المحلل العسكري الأردني فايز الدويري

خاص بالوكيل وفاة نجل المحلل العسكري الأردني فايز الدويري

ل

أخبار محلية الأمير علي يلتقي رئيس الاتحاد السويسري لكرة القدم



 
 




الأكثر مشاهدة

 