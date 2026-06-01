بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 20.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم، نفذت من خلال 4471 عقدا.

اضافة اعلان



وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4076 نقطة، بارتفاع نسبته 0.19 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.10 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.11 بالمئة.