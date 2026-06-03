الأربعاء 2026-06-03 04:53 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

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أرشيفية
 
الأربعاء، 03-06-2026 03:46 م

الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 22.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 4960 عقدا.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 4056 نقطة، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.52 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.25 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.35 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 29 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


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