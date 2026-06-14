بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 24.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 5498 عقدا.

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