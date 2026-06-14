الأحد 2026-06-14 05:06 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

34.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 14-06-2026 03:04 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 24.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 5.6 مليون سهم، نفذت من خلال 5498 عقدا.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4015 نقطة، بارتفاع نسبته 1.55 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 3.22 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 1.31 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 45 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


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