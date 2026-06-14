بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4015 نقطة، بارتفاع نسبته 1.55 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 3.22 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 1.31 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.74 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 100 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 45 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 21 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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