بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4019 نقطة، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة.
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