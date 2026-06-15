الإثنين 2026-06-15 05:00 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الإثنين، 15-06-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 18.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 6.3 مليون سهم، نفذت من خلال 5137 عقدا.

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وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 4019 نقطة، بارتفاع نسبته 0.1 بالمئة.

 
 


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