بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3858 نقطة، بارتفاع نسبته 0.17 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.71 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.44 بالمئة.
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