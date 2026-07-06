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بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الإثنين، 06-07-2026 03:14 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3213 عقدا.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3858 نقطة، بارتفاع نسبته 0.17 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.71 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.27 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.44 بالمئة.

 
 


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