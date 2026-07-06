بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 9.7 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.9 مليون سهم، نفذت من خلال 3213 عقدا.

اضافة اعلان