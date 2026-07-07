الثلاثاء 2026-07-07 03:24 م

بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمّان
 
الثلاثاء، 07-07-2026 03:15 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الثلاثاء، 11.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3830 عقدا.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3881 نقطة، بارتفاع نسبته 0.59 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.66 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.55 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة.

 
 


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