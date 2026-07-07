بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3881 نقطة، بارتفاع نسبته 0.59 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.66 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.55 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.24 بالمئة.
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