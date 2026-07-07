بورصة عمّان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، اليوم الثلاثاء، 11.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، نفذت من خلال 3830 عقدا.

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