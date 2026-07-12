الأحد 2026-07-12 03:44 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 12-07-2026 03:16 م
الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3102 عقد.اضافة اعلان


وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3891 نقطة، بارتفاع نسبته 0.2 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 1.06 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.19 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.09 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 22 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


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