بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3906 نقطة، بارتفاع نسبته 0.22 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.56 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.19 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.30 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 31 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 26 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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