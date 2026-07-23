بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3932 نقطة، بارتفاع نسبته 0.03 بالمئة.
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