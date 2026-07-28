الثلاثاء 2026-07-28 03:42 م

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 28-07-2026 03:05 م

الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 19 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5493 عقدا.

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وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3957 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 بالمئة، أما على المستوى القطاعي، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.

 
 


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