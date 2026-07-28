بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3957 نقطة، بارتفاع نسبته 0.07 بالمئة، أما على المستوى القطاعي، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.86 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.20 بالمئة.
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