بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 19 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 9.4 مليون سهم، نفذت من خلال 5493 عقدا.

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