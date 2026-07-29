بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 16.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 7.7 مليون سهم، نفذت من خلال 5310 عقدا.

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وعن مستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3978 نقطة، بارتفاع نسبته 0.53 بالمئة.