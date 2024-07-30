بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.22 بالمئة الى مستوى 2413 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2546 صفقة.