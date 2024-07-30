الثلاثاء 2024-07-30 08:12 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 30-07-2024 07:12 م

 

 الوكيل الإخباري - أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.22 بالمئة الى مستوى 2413 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2546 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 43 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، واستقرت أسعار أسهم 32 شركة أخرى.

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