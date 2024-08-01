بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 2392 نقطة.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2521 صفقة.