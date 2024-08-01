الخميس 2024-08-01 02:51 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان




 

الخميس، 01-08-2024 01:54 م

الوكيل الاخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.61 بالمئة إلى مستوى 2392 نقطة.


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.7 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2521 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 16 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.

gnews

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