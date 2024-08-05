بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة 4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية تقدر بـ6.9 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2146 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 27 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 32 شركة، واستقرت أسهم 25 شركة أخرى.
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