بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.32 بالمئة، إلى مستوى 2403 نقطة.

اضافة اعلان



وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1930 صفقة.