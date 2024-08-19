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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الإثنين، 19-08-2024 01:56 م

الوكيل الإخباري-    أغلقت بورصة عمان، اليوم الاثنين، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.32 بالمئة، إلى مستوى 2403 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.3 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1930 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 22 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 40 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة أخرى.

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