بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة 2.3 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1915 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.
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