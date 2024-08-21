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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 21-08-2024 02:16 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.39 بالمئة، إلى مستوى 2399 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 2.3 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1915 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 21 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 41 شركة أخرى.

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