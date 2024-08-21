بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.39 بالمئة، إلى مستوى 2399 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 2.3 مليون، بقيمة إجمالية بلغت 3 ملايين دينار، نتيجة تنفيذ 1915 صفقة.