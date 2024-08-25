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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

أرشيفية
شعار بورصة عمان
الأحد، 25-08-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الاحد، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.08 بالمئة إلى مستوى 2402 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 1.9 مليون، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.4 مليون دينار، نتيجة عقد 1424 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار 33 شركة، واستقرت أسهم 30 شركة أخرى.

gnews

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