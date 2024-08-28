بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2409 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2228 صفقة.