بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2228 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة.
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