الأربعاء 2024-08-28 05:14 م
 

 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 28-08-2024 02:36 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 2409 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغت الأسهم المتداولة نحو 5.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2228 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، واستقرت أسعار أسهم 38 شركة.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقائه وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي

أخبار محلية الملك يحذر من خطورة تطورات الأوضاع بالضفة الغربية

انا لله وانا اليه راجعون

نعـي فـاضل المقدم صدام الطويقات في ذمة الله

ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

أخبار محلية ولي العهد يرعى فعاليات إطلاق المنتدى الدولي حول الشباب والسلام والأمن

الدكتور بشر الخصاونة

أخبار محلية عُطلة في العاشر من أيلول لتمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي

خلال توقيع الاتفاقية

أخبار محلية مركز زها الثقافي والوطني لحقوق الإنسان يوقعان مذكرة تفاهم

مدينة الأمير هاشم في مادبا

أخبار محلية فتح أبواب النزل السياحي بمدينة الأمير هاشم في مادبا

منة شلبي

فن ومشاهير قرار صادم يؤجل عودة منة شلبي السينمائية بعد غياب 3 سنوات

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الأربعاء



 

الأكثر مشاهدة