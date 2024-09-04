الأربعاء 2024-09-04 04:21 م
 

 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

شعار بورصة عمان
شعار بورصة عمان
الأربعاء، 04-09-2024 02:38 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة، إلى مستوى 2412 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1957صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار 37 شركة أخرى.

 
gnews

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