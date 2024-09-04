بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء على انخفاض بنسبة 0.06 بالمئة، إلى مستوى 2412 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1957صفقة.