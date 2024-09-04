بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.8 مليون دينار نتيجة تنفيذ 1957صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 30 شركة أظهرت ارتفاعا بأسعار أسهمها، بينما انخفضت أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار 37 شركة أخرى.
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