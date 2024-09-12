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بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الخميس، 12-09-2024 02:42 م

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الخميس، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة، إلى مستوى 2409 نقطة.

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وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.2 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1774 صفقة.


وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 24 شركة أظهرت ارتفاعا في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 34 شركة، واستقرت أسعار أسهم 39 شركة أخرى.

 
gnews

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