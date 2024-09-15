بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الاحد على انخفاض بنسبة 0.15 بالمئة إلى مستوى 2406 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار، نتيجة عقد 2214 صفقة.