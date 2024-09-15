بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 4.6 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 5 ملايين دينار، نتيجة عقد 2214 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 43 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، وارتفعت أسهم 26 شركة، واستقرت أسعار 41 شركة اخرى.
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