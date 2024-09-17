الثلاثاء 2024-09-17 03:07 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الثلاثاء، 17-09-2024 02:10 م

الوكيل الإخباري-   اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 2401 نقطة.
وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، بعد عقد 2126 صفقة.

اضافة اعلان


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة اخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال مشاعر تؤثر سلباً أو إيجاباً على الصحة النفسية للعروس.. تعرفي عليها

من المصدر

أخبار محلية الأمن العام يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

غزة

فلسطين صحة غزة: 26 شهيدا و84 مصابا خلال 24 ساعة

ليرة ذهب انجليزية

اقتصاد محلي 422 دينارا سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن

هند صبري

فن ومشاهير موعد عرض "البحث عن علا 2" على نتفليكس

صورة متداولة عن مكان سقوط الصواريخ الثلاثة

عربي ودولي حزب الله يستهدف الجليل المحتل بثلاثة صواريخ .. ومخاوف من حرب موسعة ضد لبنان

تعبيرية

منوعات تحرك من النيابة المصرية بعد وفاة معلم "قهراً" من مديره

تعبيرية

فلسطين الاحتلال يعلن اغتيال قائد ميداني بالجهاد الإسلامي في خان يونس



 

الأكثر مشاهدة





عاجل