بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، بعد عقد 2126 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 23 شركة، واستقرت أسهم 39 شركة اخرى.
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