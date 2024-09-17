بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- اغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة إلى مستوى 2401 نقطة.

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 3.3 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليون دينار، بعد عقد 2126 صفقة.

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