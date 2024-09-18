بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليون دينار، بعد عقد 2372 صفقة.
وفي مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 44 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسهم 19 شركة، واستقرت أسهم 32 شركة أخرى.
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