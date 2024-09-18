بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

الوكيل الإخباري- أغلقت بورصة عمان، اليوم الأربعاء، تداولاتها على انخفاض بنسبة 0.48 بالمئة إلى مستوى 2390 نقطة.

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وبلغت الأسهم المتداولة نحو 4.1 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليون دينار، بعد عقد 2372 صفقة.