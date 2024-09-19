بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 4.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.8 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2024 صفقة.
ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 32 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل | البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس
-
420 ديناراً سعر ليرة الذهب الانجليزية في الأردن
-
استقرار سعر غرام الذهب عيار 21 عند 52 دينارا في الأردن
-
البنك المركزي يطرح أذونات خزينة بقيمة 90 مليون دينار
-
الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن قمح
-
قرار مرتقب للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020
-
أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي
-
الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بـ 50 نقطة