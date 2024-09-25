الأربعاء 2024-09-25 04:31 م
 
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة عمان
بورصة عمان
الأربعاء، 25-09-2024 02:19 م

الوكيل الإخباري-   أغلقت بورصة عمان تداولاتها اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.35 بالمئة إلى مستوى 2378 نقطة.

اضافة اعلان


وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 2149 صفقة.


ولدى مقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها، تبين أن 43 شركة أظهرت انخفاضا بأسعار أسهمها، بينما ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك تشارلز

منوعات قاعدة مدهشة للملك تشارلز في توفير الطعام

من المصدر

أخبار محلية العيسوي: بقيادة الملك صوت الأردن تجاه فلسطين سيبقى يصدح بالحق

كبسولة الموت- أرشيفية

منوعات أول انتحار بـ"كبسولة الموت" في سويسرا .. و120 شخصا في قائمة الانتظار (فيديو)

تعبيرية

طب وصحة أعراض تظهر على اللسان تدل على الإصابة بهذا المرض الخطير!

من المصدر

أخبار محلية إعلان من إدارة ترخيص السواقين والمركبات

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة

أخبار محلية تحت بند الدروس المستفادة .. المستقلة للانتخاب تبدأ لقاءاتها مع شركاء العمل الانتخابي

تعبيرية

منوعات "محيطاتنا".. مسلسل وثائقي بصوت أوباما

خالد أبو مرجوب نقيب العاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

أخبار محلية أبو مرجوب: خطابٌ ملكيٌ تاريخي يحمل رسائل واضحة وينتصر للحقوق الفلسطينية



 

الأكثر مشاهدة